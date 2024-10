Wizz Air e Airbus insieme per sperimentare il SAF: un passo verso la decarbonizzazione del trasporto aereo (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Wizz Air, compagnia aerea low cost, sta lanciando un nuovo progetto in collaborazione con Airbus per testare l’uso del Sustainable Aviation Fuel . Questa iniziativa va a sostegno della crescente richiesta nel settore aeronautico di ridurre l’impatto ambientale delle operazioni di volo. In particolare, il programma si inserisce nel contesto delle politiche europee volte a raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050, facendo parte del pacchetto di riforme Fit for 55 dell’Unione Europea. L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per le compagnie aeree di adottare nuove tecnologie sostenibili e migliorare le loro pratiche operative. Gaeta.it - Wizz Air e Airbus insieme per sperimentare il SAF: un passo verso la decarbonizzazione del trasporto aereo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp TwitterAir, compagnia aerea low cost, sta lanciando un nuovo progetto in collaborazione conper testare l’uso del Sustainable Aviation Fuel . Questa iniziativa va a sostegno della crescente richiesta nel settore aeronautico di ridurre l’impatto ambientale delle operazioni di volo. In particolare, il programma si inserisce nel contesto delle politiche europee volte a raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050, facendo parte del pacchetto di riforme Fit for 55 dell’Unione Europea. L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per le compagnie aeree di adottare nuove tecnologie sostenibili e migliorare le loro pratiche operative.

