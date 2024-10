Valle di Maddaloni, ‘Festa della Mela’: gastronomia, spettacoli e auto d’epoca in uno scenario unico (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDa Venerdì 8 a Domenica 10 novembre 2024 nel bellissimo borgo di Valle di Maddaloni, che ospita Acquedotto del Vanvitelli, si terrà il tradizionale appuntamento con la Festa della Mela, che con la 30° Edizione si dimostra uno degli eventi più attesi del casertano e del napoletano. La manifestazione ha inoltre ricevuto presso il Senato della Repubblica, nel marzo 2024, il riconoscimento di Marchio di Qualità “Sagra d’eccellenza” Al centro della festa di Valle di Maddaloni ci sarà la Mela Annurca locale, buona e sana che potrà essere gustata presso gli stand enogastronomici allestiti per le strade del Paese, insieme a svariate pietanze a base di Mela Annurca, preparate dalle massaie Vallesi. Sarà inoltre possibile assaggiare tanta ottima carne alla brace e primi tipici preparati al momento tra le strade e i cortili del paese. Anteprima24.it - Valle di Maddaloni, ‘Festa della Mela’: gastronomia, spettacoli e auto d’epoca in uno scenario unico Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDa Venerdì 8 a Domenica 10 novembre 2024 nel bellissimo borgo didi, che ospita Acquedotto del Vanvitelli, si terrà il tradizionale appuntamento con la FestaMela, che con la 30° Edizione si dimostra uno degli eventi più attesi del casertano e del napoletano. La manifestazione ha inoltre ricevuto presso il SenatoRepubblica, nel marzo 2024, il riconoscimento di Marchio di Qualità “Sagra d’eccellenza” Al centrofesta didici sarà la Mela Annurca locale, buona e sana che potrà essere gustata presso gli stand enogastronomici allestiti per le strade del Paese, insieme a svariate pietanze a base di Mela Annurca, preparate dalle massaiesi. Sarà inoltre possibile assaggiare tanta ottima carne alla brace e primi tipici preparati al momento tra le strade e i cortili del paese.

La Festa della Mela torna nel borgo di Valle di Maddaloni - Nel borgo di Valle di Maddaloni si terrà il tradizionale appuntamento con la Festa della Mela, che torna con la sua 30° Edizione. Da Venerdì 18 a Domenica 20 Ottobre 2024 nel bellissimo borgo di Valle di Maddaloni, che ospita Acquedotto del Vanvitelli, si terrà il tradizionale appuntamento con la Festa della Mela, che con […]. (2anews.it)

Valle di Maddaloni : il 18 - 19 e 20 ottobre la XXX edizione della Sagra della Mela Annurca - Tra i cibi tipici della Campania, troverete pizze fritte, cuoppi di mare e di terra, panini con salsiccia e friarielli, frittatine di pasta, mozzarella in carrozza, crocchè, sfogliatelle ricce e frolle, babà, e zeppole. . Un percorso gastronomico ricco e variegato, pensato per soddisfare tutti i palati, in un’atmosfera conviviale e festosa. (Casertanotizie.com)

Festa della mela - a Valle di Maddaloni la storica sagra dal 18 al 20 ottobre - Tutto pronto per la 30esima edizione della “Festa della Mela”, la tradizionale sagra in programma a Valle di Maddaloni, dal 18 al 20 ottobre. . Da segnalare anche il IX raduno di auto e moto d’epoca, in calendario domenica 20 ottobre, a cura de “Gli amici di Maddaloni Auto & Moto d’epoca” e dell’associazione Leo Onlus Ong. (Casertanotizie.com)