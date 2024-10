Ucraina, Zelensky sui negoziati con Mosca: “Dipendono da risultato elezioni Usa” (Di martedì 22 ottobre 2024) L'Eurocamera ha votato a favore per un prestito di 35 miliardi di euro a Kiev; i deputati leghisti si sono astenuti, sostenendo che il sostegno a Kiev non può diventare un "assegno in bianco, senza nessun controllo e condizionalità relativo all'acquisto di armamenti" L'articolo Ucraina, Zelensky sui negoziati con Mosca: “Dipendono da risultato elezioni Usa” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Ucraina, Zelensky sui negoziati con Mosca: “Dipendono da risultato elezioni Usa” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L'Eurocamera ha votato a favore per un prestito di 35 miliardi di euro a Kiev; i deputati leghisti si sono astenuti, sostenendo che il sostegno a Kiev non può diventare un "assegno in bianco, senza nessun controllo e condizionalità relativo all'acquisto di armamenti" L'articolosuicon: “daUsa” proviene da Il Difforme.

