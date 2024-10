Tv saudita, 'l'Iran coinvolto nell'attentato a Netanyahu' (Di martedì 22 ottobre 2024) Il canale tv saudita al Hadath ha citato fonti secondo le quali "l'indagine israeliana conferma il coinvolgimento Iraniano nel lancio del drone contro la casa del premier Benyamin Netanyahu a Cesarea. Funzionari dell'ambasciata Iraniana a Beirut sono coinvolti nell'attentato al primo ministro israeliano". Per ora non ci sono conferme ufficiali da parte israeliana. Quotidiano.net - Tv saudita, 'l'Iran coinvolto nell'attentato a Netanyahu' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Il canale tval Hadath ha citato fonti secondo le quali "l'indagine israeliana conferma il coinvolgimentoiano nel lancio del drone contro la casa del premier Benyamina Cesarea. Funzionari dell'ambasciataiana a Beirut sono coinvoltial primo ministro israeliano". Per ora non ci sono conferme ufficiali da parte israeliana.

