Lapresse.it - ‘Turismo delle radici’ protagonista alla Buchmesse di Francoforte

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ilradici‘ è statodi. Nel cuore della Piazza disegnata da Stefano Boeri Interiors sono state raccontate le storie degli italiani di seconda e terza generazione che decidono di visitare i luoghi d’origineloro famiglie. L’occasione è stata l’incontro ‘Andata e ritorno: il turismoche si è tenuto nell’ambito del programma letterario di Italia Ospite d’Onore. Nel corso del panel, moderato da Ilaria Bianchi, lo studioso Riccardo Giumelli e il direttore Generale per gli Italiani all’Estero del Ministero degli Affari Esteri (Maeci), Luigi Maria Vignali, hanno dialogato sull’importanza del turismoradici, un fenomeno che non ha solamente valenza economica ma presenta un’irripetibile opportunità culturale per il nostro Paese.