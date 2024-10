Trump, patatine e hamburger: così parla alla pancia degli americani (Di martedì 22 ottobre 2024) A 15 giorni dalle «elezioni più importanti della storia degli Stati Uniti» (sia chiaro, lo dicono immancabilmente ogni quattro anni), il campo di battaglia dei due candidati è inaspettatamente diventato McDonald's, la catena di fast food americana più famosa e famigerata al mondo. Donald Trump si è esibito in una filiale di Feasterville-Trevose, in Pennsylvania, alla periferia di Filadelfia, dove con il grembiule dell'azienda si è fatto fotografare e filmare mentre immergeva cestini di patatine fritte nell'olio, le salava, le metteva nelle apposite buste e poi le serviva insieme agli hamburger ad alcuni clienti, preselezionati per motivi di sicurezza attraverso, dal finestrino del drive-thru. Liberoquotidiano.it - Trump, patatine e hamburger: così parla alla pancia degli americani Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) A 15 giorni dalle «elezioni più importanti della storiaStati Uniti» (sia chiaro, lo dicono immancabilmente ogni quattro anni), il campo di battaglia dei due candidati è inaspettatamente diventato McDonald's, la catena di fast food americana più famosa e famigerata al mondo. Donaldsi è esibito in una filiale di Feasterville-Trevose, in Pennsylvania,periferia di Filadelfia, dove con il grembiule dell'azienda si è fatto fotografare e filmare mentre immergeva cestini difritte nell'olio, le salava, le metteva nelle apposite buste e poi le serviva insieme agliad alcuni clienti, preselezionati per motivi di sicurezza attraverso, dal finestrino del drive-thru.

Trump frigge le patatine al McDonald’s ma “è vuoto ed è tutto finto” : cerchiamo di capire - Trump frigge le patatine in un McDonald’s vuoto è una “parodia” offensiva dei problemi dei lavoratori subalterni Critici di sinistra hanno notato che la mossa di Trump non è solo superficiale, ma offensiva. Ma, in realtà, il suo gesto appare più come una performance superficiale destinata a guadagnare visibilità mediatica, piuttosto che una vera manifestazione di vicinanza o comprensione ... (Metropolitanmagazine.it)

Trump serve patatine al McDonald’s e “sfotte” Kamala Harris : “Ho lavorato più di lei” (video) - Cosa volete ordinare? Vi porto patatine fritte? Ve le porto». L’ex presidente americano ha poi scherzato sulla sua nuova mansione preferita, ossia la frittura: «Io mi occuperò delle patatine fritte, serve esperienza. Non dimenticherò mai questo momento. Il businessman di nuovo in corsa per la Casa Bianca non ha perso tempo per scherzare sulla sua candidata, mettendo in dubbio la sua carriera ... (Secoloditalia.it)

Trump frigge patatine al McDonald's : "Kamala mente - non ha mai lavorato qui" - E' accaduto a Feasterville, durante il tour elettorale di Trump, mentre l'ex presidente continua a sostenere che la candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti, Kamala Harris, non avrebbe mai lavorato presso la catena di fast-food mentre era al college: "E' una Kamala bugiarda" ha dichiarato il tycoon. (Liberoquotidiano.it)