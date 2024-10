Sport.quotidiano.net - Sfuma il sogno, ma Bulega è stato grande

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 22 ottobre 2024) Già campione della Supersport nel 2023,ha posto le basi per provare a essere il migliore del pianeta anche in Superbike. E le dichiarazioni immediatamente successive alle gare dello scorso weekend non lasciano dubbi in questo senso. "Sono state due ottime giornate, forse le due migliori della mia intera stagione - ha detto soddisfatto, che ha compiuto 25 anni mercoledì scorso ed è figlio di Davide, ex motociclista professionista - alla quale, complessivamente penso di dare otto e mezzo come voto. Nell’annata ho conquialmeno un podio in ogni circuito e questo mi riempie d’orgoglio. Ho detto molte volte - ha aggiunto- che nemmeno io speravo di fare una stagione così buona, visto che ero all’esordio nella categoria. Va ricordato che Razgatlioglu ha dovuto saltare alcune gare per infortunio, ma di fatto dietro a lui ci sono sempreio".