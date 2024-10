Sanità, Costa: “Per salute mentale sono necessari maggiori investimenti e una rete sul territorio” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Due anni di pandemia hanno sicuramente fatto emergere un problema ancora maggiore per quanto riguarda la salute mentale. C'è bisogno di maggiori investimenti e di una rete sul territorio. Il Pnrr va in questa direzione. Dobbiamo assolutamente soddisfare i bisogni di salute che ci sono, condividere percorsi e garantire quella omogeneità territoriale nell'accesso Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Due anni di pandemia hanno sicuramente fatto emergere un problema ancora maggiore per quanto riguarda la. C'è bisogno die di unasul. Il Pnrr va in questa direzione. Dobbiamo assolutamente soddisfare i bisogni diche ci, condividere percorsi e garantire quella omogeneità territoriale nell'accesso

Sanità - Costa : "Per salute mentale sono necessari maggiori investimenti e una rete sul territorio" - Roma, 21 ott. . Il Pnrr va in questa direzione. (Adnkronos Salute) - "Due anni di pandemia hanno sicuramente fatto emergere un problema ancora maggiore per quanto riguarda la salute mentale. Dobbiamo assolutamente soddisfare i bisogni di salute che ci sono, condividere percorsi e garantire quella omogeneità territoriale nell'accesso alle cure che certamente vanno prima all'attenzione del ... (Liberoquotidiano.it)

