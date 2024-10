San Gallo-Fiorentina: le probabili formazioni (Di martedì 22 ottobre 2024) Gara valida per la seconda giornata di Conference League 2024/2025. Malgrado tutti i favori del pronostico siano dalla loro parte, i viola non devono sottovalutare l’avversario. San Gallo-Fiorentina si giocherà giovedì 24 ottobre 2024 alle ore 18.45 presso lo stadio Kybunpark. SAN Gallo-Fiorentina: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa hanno iniziato molto bene la stagione, nella quale tra campionato nazionale e qualificazioni alla conference League, ha ottenuto una serie importante di vittorie. Ultimamente, però, la squadra del cantone tedesco ha subito una flessione tanto da rimanere a secco di vittorie da quattro partite. I viola sono apparsi in grande forma nelle ultime uscite, e le recenti due vittorie in campionato ne sono una conferma lampante. Sport.periodicodaily.com - San Gallo-Fiorentina: le probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Gara valida per la seconda giornata di Conference League 2024/2025. Malgrado tutti i favori del pronostico siano dalla loro parte, i viola non devono sottovalutare l’avversario. Sansi giocherà giovedì 24 ottobre 2024 alle ore 18.45 presso lo stadio Kybunpark. SAN: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa hanno iniziato molto bene la stagione, nella quale tra campionato nazionale e qualificazioni alla conference League, ha ottenuto una serie importante di vittorie. Ultimamente, però, la squadra del cantone tedesco ha subito una flessione tanto da rimanere a secco di vittorie da quattro partite. I viola sono apparsi in grande forma nelle ultime uscite, e le recenti due vittorie in campionato ne sono una conferma lampante.

