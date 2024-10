Re Carlo contestato nel viaggio in Australia. La protesta aborigena imbarazza Londra (Di martedì 22 ottobre 2024) Una protesta plateale contro re Carlo avvenuta nel momento clou della cerimonia istituzionale al Parlamento di Canberra getta un’ombra sulla sua visita in Australia. "Non sei il mio re" e "sei un genocida", sono alcuni degli slogan pesanti come pietre che la senatrice aborigena Lidia Thorpe ha lanciato contro Carlo III. Thorpe ha poi gridato "restituiteci ciò che ci avete rubato", mentre il servizio di sicurezza la accompagnava verso l’uscita. È servito qualche minuto per riprendere la cerimonia mentre Carlo cercava di mantenere il suo aplomb, nonostante l’espressione che tradiva un certo stupore per la protesta, mentre la regina Camilla chiedeva qualche informazione sul palco delle autorità. Fra l’altro Carlo III nel suo discorso aveva omaggiato le popolazioni indigene in quanto "tradizionali proprietarie e custodi" delle terre. Quotidiano.net - Re Carlo contestato nel viaggio in Australia. La protesta aborigena imbarazza Londra Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Unaplateale contro reavvenuta nel momento clou della cerimonia istituzionale al Parlamento di Canberra getta un’ombra sulla sua visita in. "Non sei il mio re" e "sei un genocida", sono alcuni degli slogan pesanti come pietre che la senatriceLidia Thorpe ha lanciato controIII. Thorpe ha poi gridato "restituiteci ciò che ci avete rubato", mentre il servizio di sicurezza la accompagnava verso l’uscita. È servito qualche minuto per riprendere la cerimonia mentrecercava di mantenere il suo aplomb, nonostante l’espressione che tradiva un certo stupore per la, mentre la regina Camilla chiedeva qualche informazione sul palco delle autorità. Fra l’altroIII nel suo discorso aveva omaggiato le popolazioni indigene in quanto "tradizionali proprietarie e custodi" delle terre.

