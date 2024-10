Gaeta.it - Raid vandalico a Ercolano contro la tabaccheria del consigliere Piero Sabbarese prima della sua candidatura

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un attacco criminoso ha colpito ladicomunale di, nel cuorenotte. L’episodio, avvenuto poche oredell’annuncio ufficialesuaa sindaco, ha suscitato preoccupazione e indignazione tra la popolazione. Fonti locali hanno confermato che laè stata saccheggiata da un gruppo di sconosciuti, i quali hanno danneggiato arredi e vetri, rubando un bottino ancora da quantificare. In un contesto di crescente attenzione verso la sicurezza urbana, questo evento mette in luce le sfide che affrontano i candidati e la comunità locale alle prossime elezioni amministrative. Ile le prime reazioni Nella notte tra il 30 e il 31 ottobre, ladiè stata oggetto di unda parte di individui non identificati.