"Prospettiva Unitaria": il nuovo progetto politico dei comunisti (Di martedì 22 ottobre 2024) Le organizzazioni politiche Costituente Comunista, Movimento per la Rinascita Comunista, Patria Socialista e Resistenza Popolare, che avevano già avviato un percorso politico comune, costituendo il tavolo per l'unità di azione e di lotta dei comunisti, indicono una conferenza stampa per la Arezzonotizie.it - "Prospettiva Unitaria": il nuovo progetto politico dei comunisti Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Le organizzazioni politiche Costituente Comunista, Movimento per la Rinascita Comunista, Patria Socialista e Resistenza Popolare, che avevano già avviato un percorsocomune, costituendo il tavolo per l'unità di azione e di lotta dei, indicono una conferenza stampa per la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

È il fenomeno politico delle contestate elezioni del 28 luglio - anche se il suo volto non compariva sulla scheda elettorale. Accusata di velleità golpiste dai suoi detrattori - è un "simbolo di resistenza al regime" che si batte per offrire un'alternativa - liberal e anticomunista - ai venezuelani - Privatizzazioni, matrimoni gay e aborto La sua visione politica è incentrata su economia di mercato, garanzie sociali, privatizzazioni e imprenditorialità. Nello stesso anno, il governo la accusò di essere coinvolta in un presunto complotto per uccidere Maduro. . Ha denunciato l’ingerenza di Iran, Cina, Russia e Cuba in Venezuela, considerando questi Paesi alleati del chavismo connessi a una ... (Iodonna.it)