Ospedale Cardarelli in piazza del Plebiscito: eventi informativi per la salute questo weekend (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L'Ospedale Antonio Cardarelli, uno dei principali centri ospedalieri di Napoli, si prepara a una due giorni di eventi in piazza del Plebiscito, il prossimo weekend. L'iniziativa ha come obiettivo fornire ai cittadini utili informazioni sanitarie e presentare i servizi specializzati offerti dall'Ospedale. Medici esperti e specialisti saranno a disposizione degli utenti per discutere diverse tematiche di salute, invitando tutti a partecipare e scoprire come accedere alle cure più appropriate in caso di necessità. Attività e incontri informativi previsti Nella giornata di sabato, l'Ospedale Cardarelli organizzerà una serie di incontri tematici volti a sensibilizzare la popolazione su vari aspetti della salute.

Primari del Cardarelli in piazza per le Giornate Napoletane della Salute - Il focus dell’attività, infatti, si incentrerà su alcuni incontri illustrativi che permetteranno ai cittadini di conoscere i servizi dell’ospedale e avere le informazioni giuste per individuare a chi rivolgersi in caso di bisogno. 00 con “Vaccini: alleati e non nemici” Le due giornate vedranno la presenza in piazza del Plebiscito, presso lo stand dell’Ospedale Cardarelli, di molti dei primari ... (Anteprima24.it)