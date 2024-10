Non ha mai preso la patente ma ne usa una falsa polacca: denunciato (Di martedì 22 ottobre 2024) Un nigeriano di 36 anni è finito nei guai nei giorni scorsi dopo essere stato fermato dai carabinieri durante un controllo in corso Europa. L’uomo ha esibito ai militari una patente apparentemente rilasciata in Polonia ma in realtà mai conseguita. Il documento è apparso falso già ad occhio nudo e Ilpiacenza.it - Non ha mai preso la patente ma ne usa una falsa polacca: denunciato Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un nigeriano di 36 anni è finito nei guai nei giorni scorsi dopo essere stato fermato dai carabinieri durante un controllo in corso Europa. L’uomo ha esibito ai militari unaapparentemente rilasciata in Polonia ma in realtà mai conseguita. Il documento è apparso falso già ad occhio nudo e

