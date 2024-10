Negramaro, arriva il nuovo album ‘Free Love’ (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Si chiama ‘Free Love’ il nuovo album dei Negramaro, il nono in studio per la band, disponibile in digitale, cd e vinile da venerdì 22 novembre. Dodici tracce, otto collaborazioni: Aiello, Malika Ayane, Elisa, Niccolò Fabi, Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Jovanotti, Kaleo sono gli ospiti presenti nel disco. L’album è stato registrato a Berlino negli storici Hansa Studios, che hanno ospitato U2, David Bowie, Depeche Mode, Iggy Pop, Rem e altri importanti artisti della storia della musica mondiale. Tutti i testi e le musiche sono di Giuliano Sangiorgi, la produzione artistica è affidata a Giuliano Sangiorgi, in collaborazione con Taketo Gohara, Sixpm, Andro, d.whale (Davide Simonetta) e Negramaro. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Si chiamaildei, il nono in studio per la band, disponibile in digitale, cd e vinile da venerdì 22 novembre. Dodici tracce, otto collaborazioni: Aiello, Malika Ayane, Elisa, Niccolò Fabi, Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Jovanotti, Kaleo sono gli ospiti presenti nel disco. L’è stato registrato a Berlino negli storici Hansa Studios, che hanno ospitato U2, David Bowie, Depeche Mode, Iggy Pop, Rem e altri importanti artisti della storia della musica mondiale. Tutti i testi e le musiche sono di Giuliano Sangiorgi, la produzione artistica è affidata a Giuliano Sangiorgi, in collaborazione con Taketo Gohara, Sixpm, Andro, d.whale (Davide Simonetta) e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Free Love - il nuovo album dei Negramaro - Un modo di amare che non ammette possesso o prevaricazione e che guarda alla diversità come ricchezza. Amare senza pregiudizi, violenza e discriminazioni. foto: ufficio stampa negramaro (ITALPRESS). whale (Davide Simonetta) e negramaro. Fabri Fibra)”, “Ricominciamo tutto” (Sanremo 2024), “Luna Piena”, numero uno in radio e premio Earone come Artista italiano indipendente più ascoltato. (Unlimitednews.it)

Negramaro - arriva il nuovo album ‘Free Love’ - Dodici tracce, otto collaborazioni: Aiello, Malika Ayane, Elisa, Niccolò Fabi, Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Jovanotti, Kaleo sono gli ospiti […]. Disponibile dal 22 novembre, contiene 12 tracce e otto collaborazioni Si chiama 'Free love' il nuovo album dei Negramaro, il nono in studio per la band, disponibile in digitale, cd e vinile da venerdì 22 novembre. (Sbircialanotizia.it)

Negramaro - Scopri “Free Love” - il Nuovo Album di Inediti in Arrivo il 22 Novembre - periodicodaily. Io direi di sì (ft. lnk. Berlino Est10. Fino al giorno nuovo (ft. Lente (ft. Congiunzione astrale (ft. 30 MOLFETTA (BARI) CC Gran Shopping Mongolfiera, via Adriano Olivetti mercoledì 4 dicembre ore 17. Ricominciamo tutto4. to/FREELOVE. Date del Tour 27 settembre 2025: Jesolo, Palazzo del Turismo 3 ottobre 2025: Assago (Mi), Unipol Forum 7 ottobre 2025: ... (Spettacolo.periodicodaily.com)