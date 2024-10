Musetti, vittoria nel derby azzurro con Sonego a Vienna: agli ottavi c’è Monfils (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lorenzo Musetti si aggiudica il derby azzurro di Vienna. Il tennista toscano ha battuto Lorenzo Sonego in due set, con il punteggio di 6-3, 6-2. Sonego riesce a tenere il ritmo di Musetti nel primo set, ma cala vistosamente nel secondo e soffre l'aggressività dell'avversario, bravo a salire di livello e non accusare Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lorenzosi aggiudica ildi. Il tennista toscano ha battuto Lorenzoin due set, con il punteggio di 6-3, 6-2.riesce a tenere il ritmo dinel primo set, ma cala vistosamente nel secondo e soffre l'aggressività dell'avversario, bravo a salire di livello e non accusare

ATP Vienna 2024 - Musetti domina il derby azzurro contro Sonego - Dall’altra parte sicuramente c’è delusione per Sonego, che continua nel suo momento negativo, sicuramente non il miglior biglietto da visita per le convocazioni in Coppa Davis. Sono 13 i vincenti messi a segno da Musetti contro i 12 di Sonego, che ha commesso ben 22 errori non forzati rispetto ai 12 del toscano. (Oasport.it)

Highlights Musetti-Sonego - Atp Vienna 2024 (VIDEO) - Finisce 6-3 6-2 in favore del carrarino, che conquista un posto negli ottavi di finale contro Gael Monfils. Il video con gli highlights di Musetti-Sonego, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 500 di Vienna 2024 (cemento indoor). . PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI HIGHLIGHTS MUSETTI-SONEGO The post Highlights Musetti-Sonego, Atp Vienna 2024 (VIDEO) appeared first ... (Sportface.it)

LIVE Musetti-Sonego 6-3 - 6-2 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : dominio totale del toscano in un derby senza storia - 00, dopo Kecmanovic-Navone; Michelsen-Giron e Halys-Monfils, vi aspettiamo! . Break del toscano. 30-30 Servizio, dritto e smash Sonego. Giocatori in campo! 17:57 Prima volta che si incontrano i due portacolori del Bel Paese, lo fanno all’esordio di un torneo prestigioso dove il torinese si è sempre ben comportato. (Oasport.it)