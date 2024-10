Morto Michael Newman, il bagnino di “Baywatch” aveva 68 anni (Di martedì 22 ottobre 2024) Michael Newman, l’attore che ha interpretato il ruolo del bagnino Mike “Newmie” Newman nella celebre serie televisiva ‘Baywatch’, è Morto domenica sera all’età di 68 anni. La scomparsa è avvenuta a seguito di complicazioni cardiache, come riportato dal New York Post, ed è stata confermata dall’amico intimo Matt Felker, regista di una docuserie su ‘Baywatch’ recentemente prodotta da Hulu. Newman, volto noto per il suo ruolo nella serie cult degli anni ’90, era affetto da morbo di Parkinson, diagnosticatogli 18 anni fa. Nonostante la malattia, l’attore è stato descritto come circondato dall’affetto della sua famiglia e dei suoi amici al momento del decesso. La sua figura è stata amata dal pubblico per l’interpretazione di un personaggio genuino, riflettendo la sua reale esperienza come bagnino professionista. Thesocialpost.it - Morto Michael Newman, il bagnino di “Baywatch” aveva 68 anni Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 22 ottobre 2024), l’attore che ha interpretato il ruolo delMike “Newmie”nella celebre serie televisiva ‘’, èdomenica sera all’età di 68. La scomparsa è avvenuta a seguito di complicazioni cardiache, come riportato dal New York Post, ed è stata confermata dall’amico intimo Matt Felker, regista di una docuserie su ‘’ recentemente prodotta da Hulu., volto noto per il suo ruolo nella serie cult degli’90, era affetto da morbo di Parkinson, diagnosticatogli 18fa. Nonostante la malattia, l’attore è stato descritto come circondato dall’affetto della sua famiglia e dei suoi amici al momento del decesso. La sua figura è stata amata dal pubblico per l’interpretazione di un personaggio genuino, riflettendo la sua reale esperienza comeprofessionista.

Michael Newman morto a 67 anni - addio al bagnino star di Baywatch - “Ho visto Mike l’ultima volta che era cosciente e mi ha guardato e, nel suo tipico stile, ha detto: ‘Sei arrivato giusto in tempo’”, racconta Felker a People. Quando la serie è terminata, ha continuato a fare il pompiere fino al suo ritiro dopo 25 anni. È apparso in 150 episodi della serie, andata in onda dal 1989 al 2001, risultando l’attore di Baywatch con più presenze dopo David Hasselhoff. (Lapresse.it)

E’ morto Michael Newman - lo storico bagnino di Baywatch aveva 68 anni - L’attore, secondo quanto riportano i media statunitensi, è morto “per complicazioni cardiache” domenica sera “circondato dalla sua famiglia e dai suoi amici”. (Adnkronos) – È morto domenica sera l’attore Michael Newman, che interpretava il bagnino Mike Newmie Newman nella celebre serie ‘Baywatch’. (Dailyshowmagazine.com)

Morto Michael Newman - volto di Baywatch. Matt Felker : “Ho perso il mio amico - il mio eroe” - Ho incontrato Mike 5 anni fa nelle fasi iniziali di una serie su Baywatch. Dopo 5 anni che ho seguito la sua vita e siamo diventati amici molto intimi, Mike è riuscito a vedere la serie arrivare a compimento. Come ha rivelato il suo caro amico Matthew Felker, l’attore si è spento la sera di domenica 20 ottobre per via di “complicazioni cardiache”. (Dilei.it)