Velvetmag.it - Miss Fallaci, Miriam Leone è la giornalista controcorrente della storia italiana

Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Laincredibile di Orianasi trasforma in serie. Luca Ribuoli, Giacomo Martelli e Alessandra Gonnella presentano alla 19esima Festa del Cinema di Romacon. Nel cast anche Maurizio Lastrico, Francesca Agostini, Jóhannes Jóhannesson, Ken Duken, Rosanna Gentili, Giordano De Plano, Francesco Colella e Leonardo Lidi.è ladi una donna, di una donna straordinaria che ha scritto una pagina leggendaria del giornalismo non solo italiano ma internazionale. Irriverente e schietta, amata quanto odiata, testarda e tenace, dedita alla sua passione e alla sua macchina da scrivere, compagna inseparabile di ogni sua esperienza. Orianaè stata la primadonnaad andare al fronte come inviata speciale, ha intervistato i potenti del mondo e le personalità più eminenti del panorama internazionale.