Milan, niente sbagli stasera: obbligato a vincere contro il Bruges (Di martedì 22 ottobre 2024) Nonostante non si tratti di una partita decisiva, il Milan, deve assolutamente vincere stasera in Champions League contro il Bruges Pianetamilan.it - Milan, niente sbagli stasera: obbligato a vincere contro il Bruges Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nonostante non si tratti di una partita decisiva, il, deve assolutamentein Champions Leagueil

Milan in sfida con il Club Brugge - ma attenzione al mercato : stasera occhi su un terzino - Lui è molto importante per me. Approfittando dei buoni rapporti che legano il Milan al club belga, dopo l’affare Charles De Ketelaere, infatti il difensore potrebbe arrivare in Italia anche a gennaio. Prima però bisognerà passare il turno in Champions League.  In estate il Milan ha deciso di puntare e confermare i giovani Jimenez e Terracciano, ma attenzione ad altri possibili rinforzi. (Metropolitanmagazine.it)

Champions League - stasera Milan-Brugge : Fonseca rilancia Theo e Leao - “Giocheranno entrambi dall’inizio, quello che mi aspetto da loro è quello che mi aspetto da tutti: fare il massimo per far vincere il Milan”, ha detto. Oggi i due torneranno titolari, è stato lo stesso Fonseca ad annunciarlo. twitter. “Sono stato molto soddisfatto dell’ultima partita (con l’Udinese, ndr), ma una squadra che vuole vincere deve giocare sempre così con questa voglia e cattiveria. (Lapresse.it)

Dove vedere Milan-Bruges in diretta tv o streaming : stasera c’è un solo modo - Alle ore 18:45 c'è Milan-Bruges di Champions League: dove seguire in diretta tv e on line streaming il match dei rossoneri su internet. (Pianetamilan.it)