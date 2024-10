Milan, Baresi: “Sacchi? Consapevoli che qualcosa stava cambiando” (Di martedì 22 ottobre 2024) Franco Baresi, leggenda del Milan e vice presidente onorario, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul presente e sul passato rossonero Pianetamilan.it - Milan, Baresi: “Sacchi? Consapevoli che qualcosa stava cambiando” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Franco, leggenda dele vice presidente onorario, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul presente e sul passato rossonero

Milan - Ancora in gioco : il viaggio interiore del Capitano Franco Baresi. Il libro - Intanto, nella memoria sfileranno i campioni che hanno fatto la storia del Milan. Finché, una sfida alla volta, partita dopo partita, emergeranno i valori che hanno animato il cammino di un uomo che attraverso il calcio ha saputo entrare in contatto con milioni di persone senza perdere la voglia di stupirsi e meravigliarsi. (Dailymilan.it)

"Franco Baresi ancora in gioco" : l'ex capitano racconta la sua storia dopo il Milan - Baresi ha raccolto le sue esperienze post carriera calcistica in un libro pubblicato da Sperling & Kupfer. (Ilgiornale.it)

Milan - Baresi sul capitano : “Non è la fascia che rende leader” | VIDEO - Ecco alcune delle sue dichiarazioni Franco Baresi, ex capitano rossonero e oggi vicepresidente onorario del Milan, ha presentato il suo libro 'Ancora in gioco' a Milano. Franco Baresi, vicepresidente onorario del Milan, ha presentato il suo libro 'Ancora in gioco' a Milano. Ecco alcune delle sue dichiarazioni in questo video del nostro inviato sul posto, Stefano Bressi . (Pianetamilan.it)