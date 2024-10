“Mike”: la nuova miniserie su Mike Bongiorno con un cast d’eccezione (Di martedì 22 ottobre 2024) La Rai ha lanciato un’importante miniserie intitolata “Mike”, dedicata alla vita e alla carriera di Mike Bongiorno, l’indiscusso pioniere della televisione italiana. La produzione di Mike, che si inserisce nelle celebrazioni per il centenario della nascita del conduttore, esplora i momenti salienti della vita personale e professionale di Mike Bongiorno, attraverso un’interpretazione toccante e appassionata. Mike Bongiorno, foto Ansa – VelvetMagClaudio Gioè: il volto di Mike Bongiorno Il ruolo di Mike Bongiorno è affidato a Claudio Gioè, noto per la sua versatilità e capacità di entrare profondamente nei personaggi. Gioè interpreta il conduttore con un mix di carisma e umiltà, riuscendo a cogliere sia la sua figura pubblica che quella privata. Velvetmag.it - “Mike”: la nuova miniserie su Mike Bongiorno con un cast d’eccezione Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La Rai ha lanciato un’importanteintitolata “”, dedicata alla vita e alla carriera di, l’indiscusso pioniere della televisione italiana. La produzione di, che si inserisce nelle celebrazioni per il centenario della nascita del conduttore, esplora i momenti salienti della vita personale e professionale di, attraverso un’interpretazione toccante e appassionata., foto Ansa – VelvetMagClaudio Gioè: il volto diIl ruolo diè affidato a Claudio Gioè, noto per la sua versatilità e capacità di entrare profondamente nei personaggi. Gioè interpreta il conduttore con un mix di carisma e umiltà, riuscendo a cogliere sia la sua figura pubblica che quella privata.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mike - arriva stasera in tv la miniserie su Mike Bongiorno - Diretta da Giuseppe Bonito (“L’arminauta”; “Figli”) e scritta da Salvatore De Mola (MÀKARI; IMMA TATARANNI-SOSTITUTO PROCURATORE), [. . . di Stefano Di Maria Andrà in onda questa sera 21 ottobre e domani, su Raiuno, la miniserie in due puntate MIKE, che racconta il volto più intimo e segreto del più celebre presentatore italiano: il grande Mike Bongiorno. (Ilnotiziario.net)

Ascolti tv del 21 ottobre - la miniserie Mike contro il Grande Fratello - Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 21 ottobre . Su Canale 5 nella Casa del Grande Fratello è arrivata Maica, modella e concorrente del reality iberico per uno scambio di inquilini. La guerra degli ascolti tv si fa sempre più feroce. Ovviamente stiamo parlando di Mike Bongiorno che è impersonato da Claudio Gioè, mentre Daniela Zuccoli, moglie del conduttore, ha il volto di Valentina Romani. (Dilei.it)

Claudio Gioè è Mike Bongiorno nella miniserie evento "Mike" - in onda stasera in tv su Rai 1 : le anticipazioni e quello che c'è da sapere - Qui un Mike provato rivede il padre Philip, avvocato di successo. Elia Nuzzolo è Mike Bongiorno da giovane nella miniserie “Mike” (foto ufficio stampa) Il cast e i personaggi di “Mike” Oltre a Gioè e Nuzzolo, il cast di Mike è composto da tanti volti noti del piccolo schermo. «È stato una presenza paragonabile a un parente, a un fidanzato, a un amico di famiglia», lo definisce il regista ... (Amica.it)