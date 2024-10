Medio Oriente, Mattarella: “Urgente trovare soluzione politica bene ruolo Qatar” (Di martedì 22 ottobre 2024) MILANO – “Si avverte, con ancora maggiore urgenza, l’esigenza di trovare soluzione politica ai nodi irrisolti che, dopo gli orrori del 7 ottobre 2023, oggi si traducono in immani sofferenze per la popolazione civile di Gaza e una estensione del conflitto al Libano e all’Iran”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel brindisi in occasione del pranzo di Stato in onore di Sua Altezza l’Emiro dello Stato del Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Mattarella ha sottolineato le relazioni tra Italia e Qatar, osservando che “il nostro partenariato è ancora più essenziale in un contesto messo a dura prova dalle perduranti crisi che colpiscono l’Europa, il Medio Oriente, così come altri territori del globo. Lopinionista.it - Medio Oriente, Mattarella: “Urgente trovare soluzione politica bene ruolo Qatar” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di martedì 22 ottobre 2024) MILANO – “Si avverte, con ancora maggiore urgenza, l’esigenza diai nodi irrisolti che, dopo gli orrori del 7 ottobre 2023, oggi si traducono in immani sofferenze per la popolazione civile di Gaza e una estensione del conflitto al Libano e all’Iran”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica Sergionel brindisi in occasione del pranzo di Stato in onore di Sua Altezza l’Emiro dello Stato delSheikh Tamim bin Hamad Al Thani.ha sottolineato le relazioni tra Italia e, osservando che “il nostro partenariato è ancora più essenziale in un contesto messo a dura prova dalle perduranti crisi che colpiscono l’Europa, il, così come altri territori del globo.

