Maxi incidente in A4 all’alba: 5 veicoli e 30 persone coinvolte, tre feriti e code (Di martedì 22 ottobre 2024) LO SCHIANTO. Un Maxi incidente in autostrada verso le 6 di martedì 22 ottobre ha creato diversi disagi e code in direzione Milano. La situazione è tornata alla normalità solo verso le 9. Ecodibergamo.it - Maxi incidente in A4 all’alba: 5 veicoli e 30 persone coinvolte, tre feriti e code Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di martedì 22 ottobre 2024) LO SCHIANTO. Unin autostrada verso le 6 di martedì 22 ottobre ha creato diversi disagi ein direzione Milano. La situazione è tornata alla normalità solo verso le 9.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maxi incidente lungo l’autostrada A4 - 30 persone coinvolte : 3 i feriti trasportati in ospedale - traffico in tilt - La circolazione ha subito forti rallentamenti. Continua a leggere . Sono 30 le persone coinvolte che sono state soccorse dal personale sanitario. L'incidente è avvenuto lungo l'autostrada A4 all'altezza di Dalmine (Bergamo) intorno alle 6 del mattino. Tre feriti sono stati trasportati in ospedale, non sono in pericolo di vita. (Fanpage.it)

Maxi incidente in A4 - riaperte le quattro corsie disponibili : code a tratti per traffico intenso - Maxi incidente all’alba in A4 Milano-Brescia. Sul luogo dell’incidente sono intervenute quattro ambulanze, un’automedica, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della 2° Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Lunghe code (intorno alle 7,30 almeno 8 chilometri) si sono formate questa mattina (martedì 22 ottobre) in direzione Torino nel tratto di ... (Bergamonews.it)

Maxi incidente in A4 - otto chilometri di coda in direzione Milano - Agli utenti provenienti da Brescia e diretti verso Milano si consiglia di utilizzare la BreBeMi. . Maxi incidente all’alba in A4 Milano-Brescia. Attualmente il traffico circola su due corsie. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, un’automedica, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della 2° Direzione di Tronco di Milano di ... (Bergamonews.it)