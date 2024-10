Mattarella, stupore per affermazioni su razzismo Polizia (Di martedì 22 ottobre 2024) "Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al Capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani, esprimendogli lo stupore per le affermazioni contenute nel rapporto della Commissione contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa e ribadendo stima e vicinanza alle forze di Polizia". Lo si è appreso al Quirinale. Quotidiano.net - Mattarella, stupore per affermazioni su razzismo Polizia Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) "Il Presidente della Repubblica Sergioha telefonato al Capo della, prefetto Vittorio Pisani, esprimendogli loper lecontenute nel rapporto della Commissione contro ile l'intolleranza del Consiglio d'Europa e ribadendo stima e vicinanza alle forze di". Lo si è appreso al Quirinale.

