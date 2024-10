L’Ungheria chiede di revocare l’immunità a Ilaria Salis. Lei grida allo scandalo: «L’Ue non si pieghi alla prepotenza di Orbán» (Di martedì 22 ottobre 2024) L’Ungheria ha chiesto la revoca dell’immunità parlamentare per l’eurodeputata Ilaria Salis. Lo hanno annunciato gli eurodeputati ungheresi di Fidesz, il partito guidato dal premier Viktor Orbán, durante la sessione plenaria del Parlamento europeo. La notizia è stata confermata anche dalla stessa eurodeputata di Avs. Proprio grazie all’elezione a Strasburgo a giugno la 40enne monzese ha potuto sfuggire al processo cui sarebbe andato incontro in Ungheria con l’accusa di aver pestato dei militanti neonazisti in forza dell’immunità concessa ad ogni eurodeputato. Solo un paio di settimane fa, trovandosela di fronte in Aula, Orbán aveva chiarito di non aver mai davvero digerito quella procedura: «Trovo assurdo che dobbiamo stare tutti qui ad ascoltare Ilaria Salis, una che ha picchiato con sbarre di ferro persone pacifiche a Budapest. E poi viene qui a parlare di stato di diritto?». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 22 ottobre 2024)ha chiesto la revoca delparlamentare per l’eurodeputata. Lo hanno annunciato gli eurodeputati ungheresi di Fidesz, il partito guidato dal premier Viktor, durante la sessione plenaria del Parlamento europeo. La notizia è stata confermata anche dstessa eurodeputata di Avs. Proprio grazie all’elezione a Strasburgo a giugno la 40enne monzese ha potuto sfuggire al processo cui sarebbe andato incontro in Ungheria con l’accusa di aver pestato dei militanti neonazisti in forza delconcessa ad ogni eurodeputato. Solo un paio di settimane fa, trovandosela di fronte in Aula,aveva chiarito di non aver mai davvero digerito quella procedura: «Trovo assurdo che dobbiamo stare tutti qui ad ascoltare, una che ha picchiato con sbarre di ferro persone pacifiche a Budapest. E poi viene qui a parlare di stato di diritto?».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ilaria Salis - l'Ungheria chiede la revoca dell'immunità. L'eurodeputata : "I tiranni non digeriscono le critiche" - L'Ungheria ha chiesto la revoca dell'immunità per l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis. Ad annunciarlo sono stati gli eurodeputati ungheresi durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Il post di Ilaria Salis: "I tiranni non digeriscono le critiche"... (Today.it)

No Tav sradicano la recinzione e occupano i terreni dopo l'incontro con Ilaria Salis - Dopo aver incontraro la neo eletta all'Europarlamento al presidio di San Didero, i No tav hanno divelto le transenne per tornare a insediarsi nei terreni da poco espropriati. (Ilgiornale.it)

Ilaria Salis tra gli “indagati” del centro sociale Askatasuna di Torino. FdI : “Un fatto gravissimo” - Ambrogio su Askatasuna e No Tav: ” E’ legittimazione della violenza” Secondo la senatrice Paola Ambrogio, di FdI, l’accettazione dell’invito da parte di Ilaria Salis per Askatasuna e il presidio No Tav, è la rappresentazione di una «legittimazione della violenza, gravissima e inaccettabile». FdI: “Un fatto gravissimo” sembra essere il primo su Secolo d'Italia. (Secoloditalia.it)