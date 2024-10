Lucca Comics & Games, arriva il primo database del LARP nella storia (Di martedì 22 ottobre 2024) È tutto pronto per la nuova edizione del Lucca Comics & Games, The Butterfly Effect: la seconda fiera più importante al mondo, forte degli oltre 500 mila visitatori dell’anno scorso, si preannuncia ricca di eventi importanti, tra cui la presentazione dell’ILDB, il primo database nella storia relativo al LARP e ai suoi 35 anni di storia. Il LARP – conosciuto anche come Gioco di Ruolo dal Vivo – è una forma di intrattenimento immersivo in cui i partecipanti interpretano personaggi all’interno di storie dal vivo, come se si trovassero all’interno di una serie tv, e ha guadagnato crescente rilevanza culturale e artistica negli ultimi anni. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di martedì 22 ottobre 2024) È tutto pronto per la nuova edizione del, The Butterfly Effect: la seconda fiera più importante al mondo, forte degli oltre 500 mila visitatori dell’anno scorso, si preannuncia ricca di eventi importanti, tra cui la presentazione dell’ILDB, ilstoria relativo ale ai suoi 35 anni di storia. Il– conosciuto anche come Gioco di Ruolo dal Vivo – è una forma di intrattenimento immersivo in cui i partecipanti interpretano personaggi all’interno di storie dal vivo, come se si trovassero all’interno di una serie tv, e ha guadagnato crescente rilevanza culturale e artistica negli ultimi anni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lucca Manga School di Caterina Rocchi a Lucca Comics & Games - com/corso-master-editor-manga/ Programma completo della Lucca Manga School al Lucca Comics & Games: https://www. Offre la possibilità di studiare la tecnica del disegno Manga secondo il rigoroso approccio giapponese. com/lucca-manga-a-lucca-comics-2024/ The post Lucca Manga School di Caterina Rocchi a Lucca Comics & Games appeared first on Funweek. (Funweek.it)

One Piece Nakama - arrivano gli Amici & Nemici al LuccaComics&Games 2024 - Durante il prossimo Lucca Comics&Games, uno degli eventi più attesi dagli appassionati di fumetti, giochi e cultura pop, Studio Supernova lancerà il tanto atteso gioco da tavolo One Piece: Nakama – Amici & Nemici. Con un totale di 100 personaggi tratti da tutta la saga, One Piece Nakama – Amici & Nemici offre un’incredibile varietà di strategie e combinazioni possibili, rendendolo ... (Metropolitanmagazine.it)

Giovanni Lindo Ferretti - il sensei Atsushi Kamijo - Sean Phillips - Jacob Phillips - Scott Snyder - Simon Gane e tutti gli altri grandi ospiti di saldaPress a Lucca Comics & Games 2024 - . Entrambi saranno protagonisti dello showcase “Il crimine è di famiglia” (domenica 3 novembre dalle 10:00 alle 11:00 all’Auditorium della chiesa di San Romano) e del panel “Il crime al tempo del fumetto”, insieme a Lorenzo Palloni (venerdì 1 novembre h 18:00-19:00 presso l’auditorium del Suffragio – Istituto Boccherini). (Nerdpool.it)