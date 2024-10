Ilrestodelcarlino.it - Lube, il ritorno di Podrascanin: "Ho mantenuto la promessa"

(Di martedì 22 ottobre 2024) Nella città degli innamorati non è scoccato l’amore tra lae le trasferte. Contro la Rana è maturata la seconda sconfitta su due uscite esterne e se a Milano era stata debacle, a Verona no, però l’ultimo set crollando da 16-13 a 25-14 è duro da accettare. E rappresenta una mezza ricaduta mentale prima ancora che tecnica. Ancora una volta fuori casa ha steccato Lagumdzija, sono andati in difficoltà sia un baby come Boninfante sia un marziano come Balaso. Benino invece Bottolo, in crescita Loeppky. Il fatto più bello ed emozionante è stato però l’esordio di Marko, il grandedel centrale classe 1987, già in biancorosso dal 2008 al 2016. Il "Potke" parla al Carlino. Domenica un ko 3-1 che, dati alla mano, è frutto dei tanti errori in 3 dei 4 set, sempre più di 8 È andata così? "Sì anche se nei primi 3 set siamo sempre stati in controllo o vicini, presenti.