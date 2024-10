Laura Pausini duetta con l’Annalisa del Gialappa Show mixando La solitudine e Bellissima (VIDEO) (Di martedì 22 ottobre 2024) Durante la prima puntata del Gialappa Show arriva il duetto tra Laura Pausini e Annalaisa sulle note de La solitudine e Bellissima L'articolo Laura Pausini duetta con l’Annalisa del Gialappa Show mixando La solitudine e Bellissima (VIDEO) proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Laura Pausini duetta con l’Annalisa del Gialappa Show mixando La solitudine e Bellissima (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Durante la prima puntata delarriva il duetto trae Annalaisa sulle note de LaL'articolocondelLa) proviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Laura Pausini duetta con l’Annalisa del Gialappa Show mixando La solitudine e Bellissima (VIDEO) - Durante la prima puntata del Gialappa Show arriva il duetto tra Laura Pausini e Annalaisa sulle note de La Solitudine e Bellissima L'articolo Laura Pausini duetta con l’Annalisa del Gialappa Show mixando La solitudine e Bellissima (VIDEO) proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Gialappashow - Laura Pausini co-conduttrice. Dove e quando vedere la prima puntata - L’appuntamento per la prima puntata è fissato per lunedì 21 ottobre 2024, in prima serata dalle 21. Il Mago Forest, con la sua simpatia e la sua comicità unica, sarà ancora una volta il padrone di casa, accompagnato da qualche gradita sorpresa. “GialappaShow”: Laura Pausini co-conduttrice con Forest Tornano le risate orchestrate dalla Gialappa e dal Mago Forest nella prima serata di Tv8. (Dilei.it)

Laura Pausini e Paola Cortellesi - elegantissime e in total black per la sfilata Armani - Paola Cortellesi, sobria e sofisticata in velluto nero Paola Cortellesi ha scelto un abito lungo nero, un modello strapless essenziale, che ha sottolineato la sua innata raffinatezza. Un paio di décolleté nere con dettagli brillanti ha aggiunto un pizzico di luminosità, mentre un delicato collier ha donato un ulteriore tocco di classe senza appesantire l’insieme. (Dilei.it)