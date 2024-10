Latina / Città di Fondazione dell’Agro Pontino e Romano, il Comune di Latina rilancia le attività (Di martedì 22 ottobre 2024) Latina – Già accreditato dalla Regione Lazio per la possibilità di ricevere ulteriori finanziamenti, il Sistema culturale integrato “Città di Fondazione dell’Agro Pontino e Romano”, di cui il Comune di Latina è Capofila, si prepara a rilanciare l’attività di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale del territorio. Due gli adempimenti formali da compiere entro dicembre L'articolo Latina / Città di Fondazione dell’Agro Pontino e Romano, il Comune di Latina rilancia le attività Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Latina / Città di Fondazione dell’Agro Pontino e Romano, il Comune di Latina rilancia le attività Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di martedì 22 ottobre 2024)– Già accreditato dalla Regione Lazio per la possibilità di ricevere ulteriori finanziamenti, il Sistema culturale integrato “di”, di cui ildiè Capofila, si prepara are l’di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale del territorio. Due gli adempimenti formali da compiere entro dicembre L'articolodi, ildileTemporeale Quotidiano.

Latina e gli edifici di fondazione patrimonio Unesco : la proposta della destra che fa discutere - Latina, la sua architettura razionalista e i suoi edifici di fondazione patrimonio dell’Unesco. Fa discutere la risoluzione presentata lo scorso marzo dalla deputata pontina della Lega Giovanna Miele e discussa nella giornata di ieri in Commissione Cultura della Camera. Una proposta che impegna... (Latinatoday.it)

Legge sul Centenario - la presentazione in Senato. Nasce la Fondazione Latina 2032 - A presiederla il senatore di Fratelli. . . Ha sancito la nascita della Fondazione Latina la conferenza che c’è stata nella sala "Caduti di Nassiriya" in Senato per la presentazione della legge 130 del 6 settembre 2024 che istituisce le celebrazioni per il centenario della città di Latina (1932-2032). (Latinatoday.it)

Latina / Presidente Stefanelli chiederà al Consiglio Provinciale l’ingresso nelle Fondazione Latina 2032 - . LATINA – “Entrare a far parte come Provincia di Latina della “Fondazione Latina 2032” è un’occasione unica per cogliere i vantaggi e le opportunità che un piano strategico per la città può apportare all’intera area pontina, se pensato per una piena valorizzazione della storia e dei luoghi ad essa afferente” – ha dichiarato il Presidente […] L'articolo Latina / Presidente Stefanelli chiederà ... (Temporeale.info)