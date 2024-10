La storia della docente precaria Lorenza Casagna: «Rischio di rimanere per un anno intero senza stipendio, come faccio con mia figlia?» (Di martedì 22 ottobre 2024) Lorenza Casagna ha 42 anni, vive a Genova ed è una docente precaria di educazione fisica. Dopo anni di contratti a termine, questa volta nessuno l’ha chiamata. E lei, che teme di rimanere per un anno intero senza stipendio, ha deciso di raccontare la propria storia sperando che qualcuno la ascolti. «L’unica scelta che avevo sarebbe stata accettare un contratto da otto ore settimanali dovendo fare quattro ore al giorno di macchina a 600 euro al mese, ma io ho anche una figlia a cui badare e sarei sola, se non mi aiutassero i miei genitori. Ma come dovrei fare a vivere così?», si sfoga Casagna parlando con la testata online Leggo. L’algoritmo La 42enne, che racconta di aver lavorato senza problemi durante l’anno scolastico 2023-24, spiega che a tagliarla fuori dalle selezioni è stato l’algoritmo che seleziona i docenti con contratto a termine. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 22 ottobre 2024)ha 42 anni, vive a Genova ed è unadi educazione fisica. Dopo anni di contratti a termine, questa volta nessuno l’ha chiamata. E lei, che teme diper un, ha deciso di raccontare la propriasperando che qualcuno la ascolti. «L’unica scelta che avevo sarebbe stata accettare un contratto da otto ore settimanali dovendo fare quattro ore al giorno di macchina a 600 euro al mese, ma io ho anche unaa cui badare e sarei sola, se non mi aiutassero i miei genitori. Madovrei fare a vivere così?», si sfogaparlando con la testata online Leggo. L’algoritmo La 42enne, che racconta di aver lavoratoproblemi durante l’scolastico 2023-24, spiega che a tagliarla fuori dalle selezioni è stato l’algoritmo che seleziona i docenti con contratto a termine.

