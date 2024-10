“La nuova vita”. Nina Moric, svolta clamorosa e mistica (Di martedì 22 ottobre 2024) “È lui il mio amore più grande”. Nina Moric, colpo di scena: la confessione che lascia tutti di sasso. Ma cosa è successo e soprattutto, cosa ha detto la donna per aver sconvolto mezza Italia? Andiamo con ordine. Nina Moric, modella e personaggio televisivo croato, è una delle figure più iconiche e controverse del mondo dello spettacolo italiano. Nata il 22 luglio 1976 a Zagabria, Croazia, ha raggiunto la notorietà internazionale negli anni ‘90 grazie alla sua bellezza mozzafiato e al suo carisma, che l’hanno resa una delle modelle più richieste sulle passerelle di tutto il mondo. >> “Ora sta con quello dell’Isola dei Famosi”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “È lui il mio amore più grande”., colpo di scena: la confessione che lascia tutti di sasso. Ma cosa è successo e soprattutto, cosa ha detto la donna per aver sconvolto mezza Italia? Andiamo con ordine., modella e personaggio televisivo croato, è una delle figure più iconiche e controverse del mondo dello spettacolo italiano. Nata il 22 luglio 1976 a Zagabria, Croazia, ha raggiunto la notorietà internazionale negli anni ‘90 grazie alla sua bellezza mozzafiato e al suo carisma, che l’hanno resa una delle modelle più richieste sulle passerelle di tutto il mondo. >> “Ora sta con quello dell’Isola dei Famosi”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nina Moric ha una svolta mistica : “Prega in latino dalla mattina alla sera” - Voglio ricominciare. È l’unico grande amore, lui mi ama incondizionatamente, a prescindere da tutto, lui è sempre vicino a me, come a tutti noi. . “Fermi tutti! Ci risiamo, Nina Moric ha una nuova e potentissima svolta mistica. Negli uomini non ci credo veramente più. Stando a quello che ha rivelato Alberto Dandolo su Dagospia, l’ex moglie di Fabrizio Corona pregherebbe in latino dalla mattina ... (Biccy.it)

“Sembra Nina Moric”. Alba Parietti a Venezia ma diversa : tutti convinti e fissi sul ‘nuovo ritocchino’ - La domanda gliel’avevo suggerita io: come mai quest’anno non c’è il suo fidanzato?”. Pensi, sto con un uomo che si alza alle 6 di mattina per lavorare. Sul suo aspetto, soprattutto. Anche la conduttrice e showgirl ha fatto tappa in laguna in occasione della Mostra del Cinema, l’evento più atteso della stagione. (Caffeinamagazine.it)

Nina Moric assente al compleanno del figlio Carlos Maria : "Fa Troppo Male" - Il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona, ha festeggiato 22 anni in compagnia del padre e della nuova compagna, Sara Barbieri. L'ex modella croata non ha nascosto la sua sofferenza nel non poter trascorrere il compleanno insieme a Carlos Maria. (Comingsoon.it)