Italiano Bologna | Dallinga sta crescendo e questa sera lo vedrete

Le parole di Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, prima del calcio d'inizio della partita di Champions League contro l'Aston Villa Vincenzo Italiano ha parlato così prima di Aston Villa-Bologna a Sky, match valido per la terza giornata della Champions League 2024/25. «Dallinga sta crescendo, sta dando grandi segni di crescita soprattutto nell'intesa con i compagni. Mi era piaciuto ad Anfield, chiaramente

Bologna - con l’Aston Villa per riscattare il campionato : Italiano sogna il colpaccio a Birmingham. Ecco il dubbio di formazione - Al Villa Park, il Bologna cercherà di scardinare la difesa di una delle squadre più in forma d’Europa Il Bologna di Vincenzo Italiano vivrà una notte per cuori forti a Birmingham. L’avversario è tra i più temibili d’Europa poiché l’Aston Villa è terzo in Premier League a -4 dal Manchester City capolista ed è a […]. (Calcionews24.com)

Un’impresa per rilanciarsi : il Bologna di Italiano all’esame Aston Villa a Birmingham - Una sola vittoria per i rossoblù, a fronte di sei pareggi e una sconfitta. Numeri allarmanti, anche se un segno ‘x’ a Birmingham sarebbe un risultato più che soddisfacente. Urbanski, Freuler e Fabbian cercano un posto a centrocampo, proprio come Casale in difesa nonostante la prova negativa di Genova. (Sportface.it)

LIVE – Aston Villa-Bologna - Italiano in conferenza stampa (DIRETTA) - Appuntamento alle 18:45. 40 – Buonasera amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Vincenzo Italiano alla vigilia di Aston Villa-Bologna! The post LIVE – Aston Villa-Bologna, Italiano in conferenza stampa (DIRETTA) appeared first on SportFace. La squadra rossoblù finora ha raccolto un solo punto e ha voglia di fare l’impresa al Villa Park di Birmingham. (Sportface.it)