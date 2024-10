Inter, Inzaghi: "Potrei impiegare Zielinski davanti alla difesa. Lanciare i giovani? A me è servita la gavetta" (Di martedì 22 ottobre 2024) alla vigilia della sfida di Champions contro lo Young Boys, il tecnico dell`Inter, Simone Inzaghi ha risposto alle domande dei giornalisti presenti Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 22 ottobre 2024)vigilia della sfida di Champions contro lo Young Boys, il tecnico dell`, Simoneha risposto alle domande dei giornalisti presenti

Young Boys-Inter - c’è la prima mossa certa : Inzaghi svela un titolare - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Young Boys-Inter, Inzaghi compone il suo puzzle partendo da un nerazzurro ASSENZE – La squadra di Simone Inzaghi questa mattina è stata costretta a raggiungere Berna con qualche assenza di troppo, ed anche pesante. Adesso non resta che attendere ulteriori novità, che certamente arriveranno dopo l’allenamento della vigilia che si sta tenendo in questi ... (Inter-news.it)

Inzaghi “In Champions mai facile” - Bisseck “Siamo l’Inter” - – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). “Siamo venuti ad allenarci qui perchè si gioca sul campo in erba sintetica e abbiamo preferito lavorare qui per abituarci – dice il tecnico nerazzurro -. Sicuro il difensore classe 2000, più prudente anche per il ruolo che ricopre Simone Inzaghi. Tornando a Bisseck, anche lui ha parlato del sintetico: “Un qualcosa di nuovo, ma siamo una squadra molto forte e ... (Unlimitednews.it)

