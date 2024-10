Inter, infortunio per Acerbi: l’esito degli esami ed i tempi di recupero (Di martedì 22 ottobre 2024) L’Inter perde per infortunio anche Francesco Acerbi. Il difensore si è sottoposto oggi agli esami strumentali in seguito al problema muscolare subito nel corso del primo tempo contro la Roma. Sicuramente salterà la gara di domani in Champions League contro lo Young Boys e molto difficilmente sarà presente nella sfida di domenica sera contro la Juventus. Gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra e la sua situazione, spiega il club nerazzurro, sarà valutata giorno dopo giorno. L'articolo Inter, infortunio per Acerbi: l’esito degli esami ed i tempi di recupero CalcioWeb. Calcioweb.eu - Inter, infortunio per Acerbi: l’esito degli esami ed i tempi di recupero Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di martedì 22 ottobre 2024) L’perde peranche Francesco. Il difensore si è sottoposto oggi aglistrumentali in seguito al problema muscolare subito nel corso del primo tempo contro la Roma. Sicuramente salterà la gara di domani in Champions League contro lo Young Boys e molto difficilmente sarà presente nella sfida di domenica sera contro la Juventus. Glia cui si è sottoposto hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra e la sua situazione, spiega il club nerazzurro, sarà valutata giorno dopo giorno. L'articolopered idiCalcioWeb.

