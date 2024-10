"Insulto a chi rischia la vita". L'ira dei poliziotti sul Consiglio d'Europa (Di martedì 22 ottobre 2024) Dai sindacati di polizia sono arrivate le dure repliche per l'attacco sferrato alla Polizia di Stato dall'Ecri: "Non si facciano ricadere sulle forze dell’ordine responsabilità non proprie" Ilgiornale.it - "Insulto a chi rischia la vita". L'ira dei poliziotti sul Consiglio d'Europa Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dai sindacati di polizia sono arrivate le dure repliche per l'attacco sferrato alla Polizia di Stato dall'Ecri: "Non si facciano ricadere sulle forze dell’ordine responsabilità non proprie"

