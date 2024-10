Industria in allarme: «Troppa burocrazia rischia di far fallire Transizione 5.0» (Di martedì 22 ottobre 2024) Assolombarda chiede l’intervento del governo per snellire la misura parte del Pnrr. Adolfo Urso: «Possibili cambiamenti». Laverita.info - Industria in allarme: «Troppa burocrazia rischia di far fallire Transizione 5.0» Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di martedì 22 ottobre 2024) Assolombarda chiede l’intervento del governo per snellire la misura parte del Pnrr. Adolfo Urso: «Possibili cambiamenti».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pioggia infinita : l’Elsa straripa . Allagata la zona industriale Cusona. Allarme per i terreni smottati - Il sindaco di Barberino Tavarnelle David Baroncelli ha costantemente suguito l’andamento dell’ondata di piena e per poter intervenire. Andrea Settefonti . Al di qua e al di là del fiume, Cusona e Zambra, la situazione è rimasta critica per tutta la notte. "Altre piccole piccoli smottamenti si sono avuti presenti sulla sr429". (Lanazione.it)

Auto elettriche - diktat green e deindustrializzazione : l'allarme di Confindustria - Confindustria fa le pulci alle direttive Ue oltranziste sul green. Dalle auto elettriche alla direttiva Ets da rivedere, il presidente Orsini a tutto campo da Bruxelles. (Ilgiornale.it)

Energia - Casasco e Squeri (Forza Italia) : "Raccogliere l'allarme dell'industria - sostegno al settore acciaio" - E' quanto dichiarano in una nota Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento economia del partito e Luca Squeri, deputato azzurro e responsabile del dipartimento energia. Abbiamo interrogato ieri il Ministro Pichetto per valutare iniziative in sede UE volte ad approfondire la possibilità di disaccoppiare sul mercato all'ingrosso il prezzo dell'energia elettrica ... (Liberoquotidiano.it)