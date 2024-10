IN – Young Boys-Inter, varie novità di formazione: Inzaghi teme una cosa (Di martedì 22 ottobre 2024) Young Boys-Inter si giocherà domani mercoledì 23 ottobre alle ore 21: di seguito le novità di formazione di Simone Inzaghi che corrispondono a un preciso rischio che il tecnico intende scongiurare. LA SFIDA – Young Boys-Inter sarà la terza giornata di questa Champions League per la formazione nerazzurra. La squadra allenata da Simone Inzaghi punta a trovare il suo secondo successo consecutivo nella competizione, portandosi così a quota 7 punti totali nel girone unico della coppa europea. Per farlo, il tecnico piacentino ha in mente varie novità di formazione in corrispondenza dell’esigenza di evitare ulteriori infortuni dopo quelli già sperimentati in quest’ultima settimana. Young Boys-Inter, la probabile formazione di Inzaghi: LE SCELTE – Ecco che Inzaghi dovrebbe sostituire Federico Dimarco con Carlos Augusto e cambiare in toto la formazione d’attacco della squadra nerazzurra. Inter-news.it - IN – Young Boys-Inter, varie novità di formazione: Inzaghi teme una cosa Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 22 ottobre 2024)si giocherà domani mercoledì 23 ottobre alle ore 21: di seguito ledidi Simoneche corrispondono a un preciso rischio che il tecnico intende scongiurare. LA SFIDA –sarà la terza giornata di questa Champions League per lanerazzurra. La squadra allenata da Simonepunta a trovare il suo secondo successo consecutivo nella competizione, portandosi così a quota 7 punti totali nel girone unico della coppa europea. Per farlo, il tecnico piacentino ha in mentediin corrispondenza dell’esigenza di evitare ulteriori infortuni dopo quelli già sperimentati in quest’ultima settimana., la probabiledi: LE SCELTE – Ecco chedovrebbe sostituire Federico Dimarco con Carlos Augusto e cambiare in toto lad’attacco della squadra nerazzurra.

