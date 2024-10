Iodonna.it - Il sovrano sembra ignorare anche la vignetta virale che lo mostra decapitato. Se è preoccupato per il futuro monarchico dell’Australia, non lo dà a vedere

(Di martedì 22 ottobre 2024) In giacca, cravatta e occhiali da sole, re Carlo III avrà avuto la sensazione di essere tornato a Balmoral, in una tiepida giornata dell’estate scozzese, quando la famiglia reale inglese approfitta della rara mancanza di vento e pioggia per organizzare il tradizionale barbecue Royal. Ma ile la moglie Camilla non sono in Scozia: armati di pinze da barbecue (e facendo a meno dei guanti), il re e la regina sono stati ospiti di un tipico barbecue australiano.