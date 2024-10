Il Consiglio d’Europa contro l’Italia di Meloni: «Polizia razzista, giudici sotto attacco». E la premier s’infuria (Di martedì 22 ottobre 2024) Non ci sta Giorgia Meloni alle accuse sollevate dalla Commissione contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa (Ecri) sul razzismo in Italia. Nel suo ultimo rapporto, aggiornato ad aprile 2024, l’Ecri sostiene che, nel nostro Paese, la Polizia faccia profilazione razziale durante le attività di controllo, sorveglianza e indagine, soprattutto nei confronti della comunità rom e delle persone di origine africana. Strasburgo evidenzia che «le autorità non sembrano essere consapevoli della portata del problema e non hanno considerato l’esistenza della profilazione razziale come una forma di potenziale razzismo istituzionale». E chiedono quindi all’Italia uno studio completo e indipendente. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 22 ottobre 2024) Non ci sta Giorgiaalle accuse sollevate dalla Commissioneil razzismo e l’intolleranza del(Ecri) sul razzismo in Italia. Nel suo ultimo rapporto, aggiornato ad aprile 2024, l’Ecri sostiene che, nel nostro Paese, lafaccia profilazione razziale durante le attività dillo, sorveglianza e indagine, soprattutto nei confronti della comunità rom e delle persone di origine africana. Strasburgo evidenzia che «le autorità non sembrano essere consapevoli della portata del problema e non hanno considerato l’esistenza della profilazione razziale come una forma di potenziale razzismo istituzionale». E chiedono quindi aluno studio completo e indipendente.

