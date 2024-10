Il compleanno di Eleonora Giorgi: «Figli, mogli e bimbi mi hanno travolta d’amore. Quest’anno siamo stati talmente uniti che mi è sembrato di recuperare tutto quello che altrimenti sarebbe andato perduto» (Di martedì 22 ottobre 2024) L’attrice e regista ha condiviso una foto della sua giornata speciale: «Ieri stavo davvero male, ma è normale, è la chemio». Però la sua famiglia «è più vita di quella che avevo prima» Vanityfair.it - Il compleanno di Eleonora Giorgi: «Figli, mogli e bimbi mi hanno travolta d’amore. Quest’anno siamo stati talmente uniti che mi è sembrato di recuperare tutto quello che altrimenti sarebbe andato perduto» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’attrice e regista ha condiviso una foto della sua giornata speciale: «Ieri stavo davvero male, ma è normale, è la chemio». Però la sua famiglia «è più vita di quella che avevo prima»

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Eleonora Giorgi alla festa del suo compleanno : “Stavo davvero male” - Ma è la rivelazione fatta dall’attrice a far preoccupare tutti i suoi ammiratori. Ma negli ultimi mesi il tumore purtroppo si è espanso. Lunedì 21 ottobre è stato il suo compleanno. “A Verona c’è una grande frontiera proprio sul pancreas. La foto di gruppo è stata poi pubblicata su Instagram da Clizia Incorvaia e ricondivisa dalla stessa Giorgi. (Thesocialpost.it)

Eleonora Giorgi ha compiuto 71 anni e ha festeggiato il compleanno più bello della sua vita : il racconto - 71 candeline per Eleonora Giorgi: l’attrice ha festeggiato il compleanno in famiglia e le foto della serata sono diventate virali. View this post on Instagram A post shared by Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) Il regalo Come regalo di compleanno, la famiglia di Eleonora Giorgi ha voluto portare un grande tabellone incorniciato, con all’interno le ... (Donnapop.it)

Buon compleanno Cesare Previti - Eleonora Giorgi… - Compleanno anche di: Nikita Michalkov, attore, regista, sceneggiatore; Bruno d’Arcevia, pittore; Riccardo Fogli, cantautore, bassista; Antonio Michele Coppi, politico; Benjamin Netanyahu, politico; Antonio Loddo, politico, giornalista, scrittore; Severino Salvemini, economista; Roberto Cipriani, imprenditore, politico; Nicola di Francescantonio, regista; Dante Marmone, attore, regista; Vittorio ... (Romadailynews.it)