Il BJP resiste. Modi e il futuro della politica indiana (Di martedì 22 ottobre 2024) La vitalità di una democrazia si misura nelle ripetute sfide elettorali che lancia ai suoi rappresentanti e partiti. Nella più grande democrazia del mondo, l'incertezza degli elettori mantiene i rappresentanti politici sempre all'erta. Mentre molti osservatori hanno considerato la maggioranza degli elettori indiani facilmente influenzabile da promesse semplicistiche di sussidi e sovvenzioni, più volte la grande "massa" dell'India ha dimostrato di essere molto più intelligente e scaltra della sua classe politica. Il recente esempio delle elezioni statali in Haryana e Jammu e Kashmir ne è una prova eloquente. Le recenti elezioni nazionali hanno dato al primo ministro Narendra Modi e al suo Bharatiya Janata Party (BJP) una vittoria attenuata.

