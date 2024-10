Ilgiorno.it - Guida Gambero Rosso 2025: nuova geografia da gourmet. Dietro Cracco e “Da Vittorio” c’è un’avanguardia del gusto

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Milano – Forse non infallibile. Ma sicuramente illuminante, attenta com’è a intercettare il buono ma anche il nuovo della ristorazione moderna. Normale accendere i riflettori sulla“Ristoranti d’Italia” del. E istintivo cercare fra i 2.425 indirizzi censiti in Italia il best of tra Garda e Ticino. E allora, via con le segnalazioni. Entra nel gotha dei migliori locali della Lombardia il “Dina” di Gussago (Bs)to da Alberto Gipponi che è uno dei più ispirati chef del Belpaese. E lo fa ricevendo dalun commento – “se la cucina è gesto di memoria, il futuro incomincia oggi” - che dice molto di questo cuoco visionario premiato con le “3 forchette e 90 centesimi”. Esattamente come Andrea Aprea che è l’altra bella novità d’alta classifica, interprete, a Milano, della più raffinata cucina napoletana contemporanea.