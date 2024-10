FOTO/ In fiamme azienda di trattamento rifiuti, indagini sulle cause del rogo (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPer cause ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, un vasto incendio ha interessato una azienda sita nell’agronocerinosarnese a Sant’Egidio Monte Albino. Il rogo è avvenuto questa mattina all’interno della ditta che ricicla rifiuti industriali. Sul posto i vigili del fuoco di Sarno, Nocera e Salerno, che hanno domato il rogo dopo ore di lavoro e che ora stanno effettuando la bonifica del sito. Sul posto anche i carabinieri che indagano su quanto accaduto. L'articolo FOTO/ In fiamme azienda di trattamento rifiuti, indagini sulle cause del rogo proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - FOTO/ In fiamme azienda di trattamento rifiuti, indagini sulle cause del rogo Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPerancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, un vasto incendio ha interessato unasita nell’agronocerinosarnese a Sant’Egidio Monte Albino. Ilè avvenuto questa mattina all’interno della ditta che riciclaindustriali. Sul posto i vigili del fuoco di Sarno, Nocera e Salerno, che hanno domato ildopo ore di lavoro e che ora stanno effettuando la bonifica del sito. Sul posto anche i carabinieri che indagano su quanto accaduto. L'articolo/ Indidelproviene da Anteprima24.it.

