Forza Italia e Noi Moderati: "Mettiamo a disposizione le nostre competenze" (Di martedì 22 ottobre 2024) Forza Italia e Noi Moderati hanno presentato i loro candidati al Consiglio regionale: a guidare la lista saranno Piergiulio Giacobazzi e Antonio Platis. La ’rosa’ presentata ieri dagli onorevoli Giuseppe Galati e Rosaria Tassinari, sarà composta da Franca Massa, Maria Cristina Bettini, Rosanna Resta, Giovanni Gidari, Federica Fontana, Manuela Spaggiari e Gianni Marco D’Onofrio. "Sicurezza, sanità e lavoro sono quello su cui ci concentreremo" argomenta il candidato d’Onofrio, rappresentante sindacale e membro delle forze dell’ordine. "I passi che sono stati fatti in passato sono stati a volte simbolici, a volte poco incisivi. Il nostro obbiettivo è quello di mettere in campo soluzioni efficaci e organizzate a livello regionale e non solo cittadino, con presidi adeguati e investendo su risorse e formazione del personale". Ilrestodelcarlino.it - Forza Italia e Noi Moderati: "Mettiamo a disposizione le nostre competenze" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024)e Noihanno presentato i loro candidati al Consiglio regionale: a guidare la lista saranno Piergiulio Giacobazzi e Antonio Platis. La ’rosa’ presentata ieri dagli onorevoli Giuseppe Galati e Rosaria Tassinari, sarà composta da Franca Massa, Maria Cristina Bettini, Rosanna Resta, Giovanni Gidari, Federica Fontana, Manuela Spaggiari e Gianni Marco D’Onofrio. "Sicurezza, sanità e lavoro sono quello su cui ci concentreremo" argomenta il candidato d’Onofrio, rappresentante sindacale e membro delle forze dell’ordine. "I passi che sono stati fatti in passato sono stati a volte simbolici, a volte poco incisivi. Il nostro obbiettivo è quello di mettere in campo soluzioni efficaci e organizzate a livello regionale e non solo cittadino, con presidi adeguati e investendo su risorse e formazione del personale".

