Ettorre Medaglie e tanti giovani vela azzurra in salute

ROMA (ITALPRESS) – Il bilancio del quadriennio olimpico per la Federazione Italiana vela, ormai in archivio dopo i Giochi di Parigi 2024, è "estremamente positivo, non solo per il risultato assoluto delle Olimpiadi e delle due Medaglie d'oro, con l'unico titolo italiano, quello di Tita e Banti nel Nacra 17, che si è ripetuto dopo Tokyo, ma anche per la prestazione eccezionale di tutta la squadra azzurra. La trasferta di Marsiglia (dove si sono disputate le gare olimpiche, ndr) per la vela italiana è stata incredibile, con tanti giovani che stanno venendo fuori e tanti piazzamenti vicini al podio che ci fanno ben sperare per il percorso verso Los Angeles 2028". A parlare, in un'intervista nella sede romana dell'Agenzia di stampa Italpress, è il presidente della FIV Francesco Ettorre, reduce da un'estate 'caldissimà che ha ribadito la forza della vela tricolore.

