Endless Love, replica puntata 22 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset (Di martedì 22 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – martedì 22 ottobre – con la soap turca Endless Love (Kara Sevda). Nella puntata odierna Tufan indaga sull’incidente di Nihan e scopre che Asu ha mentito per coprire Kemal. La sera prima non erano insieme, lei è uscita per cercarlo e l’ha sorpreso con Nihan. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 264 in replica streaming. Superguidatv.it - Endless Love, replica puntata 22 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – martedì 22– con la soap turca(Kara Sevda). Nellaodierna Tufan indaga sull’incidente di Nihan e scopre che Asu ha mentito per coprire Kemal. La sera prima non erano insieme, lei è uscita per cercarlo e l’ha sorpreso con Nihan. Ecco ilper rivedere l’episodio 264 in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Endless Love - Anticipazioni Puntate dal 28 Ottobre al 1 Novembre 2024 : Kemal Scopre Tutto Su Deniz! - Proprio mentre Kemal sta cercando disperatamente Nihan e Deniz dopo aver scoperto la verità, Mujgan riapre gli occhi dopo anni e anni di coma. Quindi le suggerisce di sostituire il ciuccio preso da Kemal con un altro identico appena comprato, così non risulteranno tracce di DNA in comune. Asu decide di eseguire gli ordini ma per farlo ha bisogno di addormentare Kemal, sempre vigile proprio per ... (Uominiedonnenews.it)

Endless Love Anticipazioni 23 ottobre 2024 : Asu - terrorizzata - supplica Tufan. Ecco perché... - Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 23 ottobre 2024 su Canale 5: Asu, temendo il peggio, ha una richiesta da fare a Tufan... (Comingsoon.it)

Endless Love - cambio programmazione : ecco quando non va in onda - Ricordiamo che la serie turca, infatti, ha preso il posto del secondo appuntamento serale del Grande Fratello, che è stato ridimensionato a un’unica puntata in prime time. itAlle 14. In questi giorni, infatti, è andato in onda il terribile incidente in cui è rimasta coinvolta Nihan e tutti vogliono sapere se la giovane riuscirà a salvarsi. (Velvetmag.it)