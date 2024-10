Ilfattoquotidiano.it - “Dov’è il vostro decoro?”, bagarre a Imperia: consigliere d’opposizione portato via a forza dalla polizia. E lui denuncia: “Atto fascista”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) “Vergogna”, “fuori dall’Aula”, “il?”. Seduta tesa – per usare un eufemismo – a, con ilIvan Bracco che è statofuori alocale. Tutto è nato quando è stata presentata la proposta dal contenuto insospettabilmente ordinario che vincola i consiglieri uomini a entrare in Aula indossando giacca e cravatta. A quel punto Bracco, sfidante di Claudio Scajola per la coalizione di centrosinistra alle scorse elezioni, ha preso la parola. Nell’intervento ha cominciato a elencare una serie di cose che in città non funzionerebbero,sanità ai trasporti pubblici, e che si tratta di questioni ben più importanti della proposta del centrodestra per migliorare ildel Consiglio comunale.