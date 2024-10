Don’t Move: trailer dell’horror prodotto da Sam Raimi per Netflix (Di martedì 22 ottobre 2024) Don’t Move: trailer dell’horror prodotto da Sam Raimi per Netflix Netflix e Sam Raimi si sono uniti per realizzare un progetto terrificante con l’imminente film horror Don’t Move. Di solito, dopo gli exploit in progetti come La Casa (The Evil Dead, i film di Tobey Maguire su Spider-Man e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, associare Raimi a un progetto spesso suggerisce che sarà buono. Il teaser appena rilasciato per l’ultimo film horror-thriller del regista vede una donna che deve sfuggire a un serial killer in 20 minuti mentre il suo corpo si spegne. Nel cast di Don’t Move ci sono Kelsey Asbille di Yellowstone e Finn Wittrock, membro del cast di American Horror Story. “Hai circa 20 minuti prima di essere completamente paralizzato“, dice una voce maschile all’apertura del trailer di un minuto. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di martedì 22 ottobre 2024)da Sampere Samsi sono uniti per realizzare un progetto terrificante con l’imminente film horror. Di solito, dopo gli exploit in progetti come La Casa (The Evil Dead, i film di Tobey Maguire su Spider-Man e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, associarea un progetto spesso suggerisce che sarà buono. Il teaser appena rilasciato per l’ultimo film horror-thriller del regista vede una donna che deve sfuggire a un serial killer in 20 minuti mentre il suo corpo si spegne. Nel cast dici sono Kelsey Asbille di Yellowstone e Finn Wittrock, membro del cast di American Horror Story. “Hai circa 20 minuti prima di essere completamente paralizzato“, dice una voce maschile all’apertura deldi un minuto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sam Raimi presenta Don’t Move - l’horror in arrivo su Netflix - La donna, pertanto, dovrà lottare contro il tempo e contro le conseguenze di questo veleno per sopravvivere. Il lancio su Netflix di Don’t Move è fissato per il 25 ottobre 2024. In occasione di Geeked Week 2024 è stato presentato il primo trailer di Don’t Move, l’horror prodotto da Sam Raimi in arrivo su Netflix da ottobre. (Universalmovies.it)

Sam Raimi presenta Don’t Move - l’horror in arrivo su Netflix - “[Don’t Move] è la storia di una donna che si ritrova in una situazione in cui è in difficoltà, è in un momento difficile“, racconta il co-regista Netto. . Al centro della trama una donna in lutto, interpretata da Kelsey Asbille, che diventa preda di un misterioso killer. Il film parte dal semplice presupposto del “non fidarsi degli sconosciuti“, ed in special modo in un bosco ... (Universalmovies.it)

Sam Raimi presenta Don’t Move - l’horror in arrivo su Netflix - Ora è in lotta per la sua vita“. Al centro della trama una donna in lutto, interpretata da Kelsey Asbille, che diventa preda di un misterioso killer. Il film parte dal semplice presupposto del “non fidarsi degli sconosciuti“, ed in special modo in un bosco isolato. “All’improvviso si ritrova con una dose di paralitico e il suo corpo si spegnerà lentamente ma inesorabilmente. (Universalmovies.it)