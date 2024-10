Tvzap.it - “Don Matteo 14”, Eugenio Mastrandrea si lascia scappare il grosso spoiler da Caterina Balivo

(Di martedì 22 ottobre 2024) News tv. “Don14”,siilda– È arrivato a Don14 un nuovo capitano. Si chiama Diego Martini. Ad interpretarlo. L’attore è stato oggi ospite dinel salotto di Rai 1 La Volta Buona. ( dopo le foto) Leggi anche: La sorellastra di “Don Massimo” e altri ancora: tutte le new entry di “Don14” Leggi anche:smaschera il famoso che non si è presentato a “La volta buona” “Don14”,siildain un’intervista a La volta buona ha percorso gli inizi della sua carriera e ha svelato qualcosa del suo privato. Non solo, l’attore si èto sfuggire qualcosa di Don14.