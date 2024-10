Lanazione.it - Discolpe entro il 25. Ma serviranno?

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Giustizia paliesca, c’è tempo fino alla mezzanotte di venerdì 25 ottobre per presentare le memorie. Sette giorni dal momento della notifica. Contrade e fantini a cui il Comune ha contestato l’addebito le depositeranno. Da Tittia a Tamurè, da Brigante a Velluto, più Nicchio, Valdimontone, Istrice, Lupa e Oca. Tentar non nuoce, anche se dal mondo del Palio traspare stanchezza per un meccanismo che, sempre più nel corso degli ultimi anni, è apparso rigido. Senza entrare nel merito delle sanzioni, il messaggio passato è che ’quanto è deciso non si cambia’. Quasi mai. Anche se la contestazione di addebito precede la formulazione della pena proposta dall’assessore delegato, molti ritengono che sia inutile difendersi. Perché il Comune non muterà idea. Ed ogni valutazione è già cristallizzata. Il meccanismo è questo e con esso bisogna ad ora misurarsi.